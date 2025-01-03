Байден: организатор теракта в Новом Орлеане собирался взорвать две бомбы

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Взрывные устройства были заложены в центре города.

Незадолго до трагедии в Новом Орлеане его организатор заложил два взрывных устройства в центре города. Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

«Было установлено, что исполнитель теракта в Новом Орлеане — тот же человек, который заложил два взрывных устройства в холодильниках со льдом во Французском квартале за несколько часов до нападения», — рассказал президент.

Также он добавил, что террорист имел на руках детонатор. По словам президента США, теракт в Новом Орлеане никак не связан со взрывом пикапа Tesla Cybertruck, который случился в Лас-Вегасе. В любом случае, работники правоохранительных органов стараются выяснить, были ли у ответственного за теракт связи внутри государства или за его пределами, которые могли бы иметь отношение к случившемуся.

Во время празднования Нового года на пересечении улиц Бурбон и Канал-стрит в Новом Орлеане водитель грузовика сначала наехал на толпу, а затем устроил перестрелку с полицейскими, в ходе которой погиб. В результате теракта умерло 15 человек, более 25 госпитализированы. Среди пострадавших двое полицейских, на месте трагедии обнаружены взрывные устройства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Байден заявил о проверке связи теракта в Новом Орлеане и взрыва Tesla в Лас-Вегасе.