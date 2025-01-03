Какие пенсии будут проиндексированы в России в 2025 году

В 2025 году будут проиндексированы социальные и страховые пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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По словам юриста, стоит ожидать повышения социальных и страховых выплат.

Страховые и социальные пенсии будут проиндексированы в 2025 году в России. Об этом рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко в беседе с Life.ru.

Ежегодная индексация страховых пенсий в период с первого января 2025 года достигнет отметки в 7,3%. Если инфляция за 2024 год превысит ожидания, вполне вероятна еще и дополнительная индексация, отметила эксперт. Рассчитывать на повышение пенсии могут все граждане, в том числе и те, кто имеет работу.

«В 2025 году с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Ожидается, что они вырастут на 14,75%» — отметила юрист.

В совокупности сумма пенсии будет увеличена до 15 500 рублей в месяц. Более того, с первого февраля пособия для инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготников также начнут расти. А первое октября станет началом повышения военных пенсий, положенных военнослужащим и силовикам в отставке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2025 году для выхода на пенсию понадобятся 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента и трудовой стаж от 15 лет.