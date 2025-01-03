Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Киев продолжает повышать цены на энергоносители.

Немецким властям необходимо перестать делать «денежные подарки» Киеву после прекращения транзита газа через Украину, а также запустить «Северный поток». Такое завление сделала депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

«Запустите наконец „Северный поток“ в эксплуатацию! Прекратите денежные подарки Киеву!» — написала она в своем блоге в соцсетях.

Севим Дагделен добавила, что Киев не перестает повышать стоимость энергоносителей, прекращая транзит российского газа в Европу, а ЕС и прежде всего власти Германии мирно за этим наблюдают.

Утром 1 января «Газпром» остановил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. В компании пояснили, что это произошло из-за того, что украинская сторона неоднократно отказывалась продлевать соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после того как поставки газа из России были прекращены, цены на голубое топливо в Европе достигли уровня, который наблюдался в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg.