Загадай желание! Звездопад Квадрантиды станет первым в 2025 году

Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

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Явление достигнет пика активности в ночь с 3 на 4 января.

Мощный метеорный поток Квадрантиды — первое крупное астрономическое событие 2025 года. Оно достигнет пика активности, который продлится несколько часов, с 3 на 4 января. Астрономы обещают до 120 «падающих звезд» в час, при ясном небе это один-два метеора в минуту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Лучшее время для наблюдения звездопада — период с 00:00 до рассвета. В этом промежутке область вылета метеоров будет располагаться высоко в небе. Особых неудобств при наблюдении звездопада не будет — Луна не засветит небо. Поток можно лицезреть на территории всей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2025 году россияне смогут стать свидетелями трех из четырех астрономических затмений — солнечного и лунных.

Среди доступных для наблюдения из России явлений окажется одно частичное солнечное затмение, которое ожидается 29 марта, а также два полных лунных затмения, запланированных на 14 марта и 7 сентября.