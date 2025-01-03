Подозреваемый в подрыве Теslа Cybertruck в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом

Фото: Reuters/Ronda Churchill

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В результате инцидента один человек погиб и семь пострадали.

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. Он отметил, что Ливельсбергер получил огнестрельное ранение в голову до подрыва.

«Я могу спокойно назвать это самоубийством», — заявил Макмэхилл.

Сообщается, что в машине был обнаружен военный билет. Благодаря этому было установлено, что Ливельсбергер служил в Германии, а также обучал боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время инцидента подозреваемый находился в одобренном отпуске. Шериф Лас-Вегаса заявил, что Ливельсбергер также служил в Национальной гвардии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США проверяют связь теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, заявил американский президент Джо Байден.