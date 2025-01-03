Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Российские военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы ВСУ
Фото, видео: Река Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Саперы проверяют территории метр за метром.
Военные инженеры группировки войск «Север» ежедневно продолжают проводить разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевского режима в приграничном районе Курской области.
Также специалисты инженерно-саперных подразделений осуществляют мониторинг стратегических объектов и жилых территорий с целью выявления взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами после отступления.
Саперы проверяют территории метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.