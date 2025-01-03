Ответственный за теракт в Новом Орлеане примкнул к группировке ИГ* этим летом

Совершивший теракт в Новом Орлеане мужчина примкнул к ИГ* этим летом

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

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Изначально террорист планировал совершить нападение только на членов своей семьи и друзей.

Шамсуд-Дин Джаббар, организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане, примкнул к «Исламскому государству»* летом 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель ФБР Кристофер Райа заявил, что более никто не был причастен к атаке в Новом Орлеане.

«Он примкнул к ИГ* ранее этим летом», — рассказал Кристофер.

В ходе пресс-конференции он также отметил, что изначально террорист планировал нападение на свою семью и близких друзей, однако изменил свое решение, чтобы «заголовки новостей упоминали войну между верующими и неверующими».

Преступник въехал на грузовике в толпу людей, а затем устроил перестрелку с полицией. В результате этого погибло 15 человек, а еще 25 доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Теракт произошел в популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где собралось множество людей, отмечающих Новый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ