В Черное море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Это первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100.

Объем нефтепродуктов, попавших в Черное море после крушения танкеров «Волгонефть», оказался меньше первоначальной оценки. Об этом заявили специалисты Морспасслужбы.

Исследование затонувших частей танкеров завершилось. Установлено, что в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Это намного меньше отой оценки, которая была сделана изначально.

«Морспасслужба установила точное количество поврежденных емкостей в затонувших частях танкеров „Волгонефть“. Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы», — отметили в сообщении.

После координационного совещания оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС была сформирована рабочая группа ученых. Их цель — выбрать максимально эффективный способ очистки песка.

Ликвидация последствий ЧС усложняется тем, что это первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. На данный момент нет испытанных технологий по его удалению из воды. Такой мазут застывает при температуре 25 градусов, по плотности он почти как вода и тяжелее, а потому нередко уходит на дно.

Несмотря на все трудности, идут активные работы по очистке пляжей. На данный момент это основной фронт работы. Больше всего пострадала Анапа. Но мазут дошел и до Крыма, где также оперативно очищают пляжи. Так, на полуострове уже завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на нескольких участках в Керчи и Ленинском районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пляжах Анапы обнаружены повторные выбросы мазута.