Владимир Путин подписал первый указ в 2025 году

Фото: kremlin.ru

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Распоряжение президента касается работы министерства иностранных дел, министерства юстиции, а также Следственного комитета.

Владимир Путин подписал первый указ в наступившем, 2025 году. Распоряжение президента России вносит изменения в состав коллегии министерства иностранных дел (МИД). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, Александр Яковенко, который ранее занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Великобритании и был главой российского дипломатического представительства в этой стране, больше не является членом коллегии министерства иностранных дел Российской Федерации.

Вместо него в состав коллегии был включен Александр Алимов, занимающий пост директора департамента по вопросам многостороннего гуманитарного сотрудничества и культурных связей.

Второе распоряжение, подписанное Путиным, затрагивает изменения в составе коллегии министерства юстиции.

Также, в соответствии с указом, подписанным главой государства в начале года, вносятся изменения в положение о Следственном комитете России. В частности, глава Следственного комитета получает право учреждать официальные символы ведомства, а также определять порядок их создания и использования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил разработать единую линейку учебников по русскому языку и литературе.