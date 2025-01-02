Уберите ее немедленно: какая поза для сидения вредит здоровью

Фото: 5-tv.ru

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Чаще человек сам провоцирует скорое появление варикоза.

Сидение в позе «нога на ногу» может стать причиной варикозного расширения вен. Почему эта привычка так опасна и какие еще заболевания она может спровоцировать, рассказал Ленте.ру врач-невролог Жан Шоломицкий.

По словам специалиста, на то, как скоро проявится варикоз влияет во многом степень подвижности человека: чем активнее, тем меньше риск. Однако есть несколько факторов, которые могут ускорить процесс. Это и позы для сидения.

«На ноге, закинутой на другую ногу, под собственной тяжестью начинают передавливаться сосуды. Не очень сильно, но, учитывая, что венозная кровь поднимается против силы тяжести, она постепенно будет все больше застаиваться», — отметил врач.

Также поза «нога на ногу» способствует образованию зажатости тазового дна, тазовой диафрагмы. Это, по словам эксперта, еще больше увеличивает риск появления варикоза.

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