Пальмы в снегу: в Марокко впервые за 50 лет пришла настоящая зима
В Марокко впервые за выпал снег
Фото: www.globallookpress.com/Wassilios Aswestopoulos
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Высота сугробов в некоторых районах достигает 40 сантиметров.
Впервые за 50 лет в Марокко выпал снег. Значительные осадки накрыли сразу восемь провинций. Об этом сообщили в Maghreb Arabe Press.
Приток холодного воздуха из Северной Европы стал причиной необычных погодных условий в теплой стране. Так считают специалисты Национального метеорологического центра Марокко.
Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 40 сантиметров. Сильные осадки накрыли несколько провинций страны на юге и юго-востоке.
Кроме того, в некоторых горных районах опустилась и температура воздуха — до минус пяти. Для Марокко это значительное похолодание. Обычно в зимний период температура воздуха днем достигает там 15 градусов.
Местные жители и туристы не упустили такую возможность и отправились кататься на лыжах и санках в горный курорт Укаймден. А улицы провинций радуют прохожих пальмами в снегу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Сахалине выросли сугробы до 80 сантиметров.