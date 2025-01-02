В Екатеринбурге неизвестный набросился с ножом на пару в новогоднюю ночь

Фото: 5-tv.ru

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Злодею удалось сбежать с места преступления, его разыскивают правоохранители.

Неизвестный напал на пару с ножом в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет, поделился с URA.RU подробностями источник в экстренных службах.

Так, в ночь на 1 января мужчина и его спутница шли по улице, когда между ними и случайным прохожим возник конфликт. Последний достал нож и ударил мужчину в грудь. Женщина попыталась выхватить оружие, но ее руки оказались в крови.

К счастью, пострадавшим в итоге удалось отбиться, однако мужчина находится в реанимации. Сейчас правоохранители разыскивают агрессора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мужчине, который убил семь человек в одном из кафе Черногории. По данным местных СМИ, между убийцей и одной из жертв произошла ссора, которая завершилась кровопролитием.