Народный метод: спасет ли сырое яйцо от похмелья

Фото: 5-tv.ru

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Новогодние праздники — время не только для активного отдыха, но и для продолжительного застолья. К сожалению, возникают ситуации, что количество выпитого было лишним. Как же справиться с этим?

Новогодние праздники проходят, а последствия остаются. Тошнота, головные боли — визитная карточка похмелья после того, как было выпито лишнее. Как облегчить такое состояние с помощью подручных средств и продуктов, рассказала в беседе с URA.RU врач-терапевт Олеся Ильясова.

Провести целый день в обнимку с подушкой — плохая идея. Легкая физическая активность и пребывание на свежем воздухе улучшат кровообращение, ускорят метаболизм и помогут организму быстрее прийти в норму, отмечает эксперт.

Также отличным вариантом облегчения состояния будет прием контрастного душа и бани. Таким незамысловатым способом получится вывести часть токсинов через кожу и взбодрить организм.

«Но здесь важно не переусердствовать, особенно при тяжелом похмелье», — подчеркнула Олеся Ильясова, отметив, что интенсивные нагрузки могут дать обратный эффект.

Не стоит забывать, что некоторые народные рецепты тоже могут сыграть важную роль в вашем противостоянии с последствиями гулянки, например, рассол или сырые яйца. Однако многие врачи относятся к такому способу скептически.

«Сырые яйца содержат много питательных веществ, но употреблять их в таком виде я бы не советовала — слишком велик риск подхватить сальмонеллез. Лучше приготовить омлет или выпить перепелиные яйца, они легче усваиваются. Ну а „лечение“ похмелья алкоголем — это вообще миф, граничащий с опасностью. Вы просто отсрочите выздоровление и рискуете подсесть на спиртное», — объяснила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что справиться с похмельем после новогодней ночи поможет клюквенный морс.