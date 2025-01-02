Не пара: почему у отношений Нади и Жени из «Иронии судьбы» нет будущего

Психолог Самбурский: у отношений Нади и Жени из «Иронии судьбы» нет будущего

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

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Героям легендарного советского фильма нужно решиться на большие перемены, чтобы получить шанс на совместное счастье.

У отношений Нади и Жени из известного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» нет будущего. Об этом изданию Lifе.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По мнению эксперта, оба персонажа могут стать источником проблем в их отношениях, которые будет непросто решить. Например, Надя в прошлом состояла в отношениях с женатым мужчиной. Это, как утверждает психолог, признак низкой самооценки.

У Жени другая проблема: он слишком привязан к своей матери и не способен самостоятельно принимать трудные решения. Он ведомый, ему комфортно плыть по течению, навязанному другими, указал эксперт.

«У Жени главная женщина в жизни — его мама. <…> Для другой женщины тут просто нет места. Переезд к Наде, в другой город, мог бы быть хорошим первым шагом, но Женя совершенно не сепарирован от мамы. Раздельное проживание — это только самая видная часть взросления», — объяснил Самбурский.

К тому же Надя матери Жени может не понравиться. А по тому, как представлены отношения главного героя картины и его родственницы, можно сделать вывод, что для Жени очень важно то, что скажет мама.

Чтобы у этих персонажей получилось быть счастливыми рядом друг с другом, Наде нужно отпустить прошлое и быть полностью откровенной с любимым. А Жене, наконец, повзрослеть, перестать жить по чьей-то указке. И то, и другое достаточно сложно сделать, но иначе у этих героев просто не будет совместного будущего.

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