В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Так злоумышленники получают удаленный доступ к мобильному телефону и, соответственно, к счетам жертвы.

Для осуществления взлома телефонов мошенники стали использовать новую схему. Так, злоумышленники предлагают потенциальной жертве установить на гаджет приложения для оплаты услуг ЖКХ или записи на прием к врачу. Об этом предупредили в пресс-службе МВД РФ.

Мошенники обычно представляются работниками управляющих компаний или медицинских учреждений, по телефону предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако на самом деле эти приложения не предназначены для оплаты счетов. С их помощью злоумышленники получают удаленный доступ к мобильному устройству и крадут деньги с карт владельцев.

В МВД также сообщили, что вредоносные файлы распространяются через фишинговые ссылки в социальных сетях.

В ведомстве рекомендуют гражданам не загружать приложения, полученные через сомнительные ссылки, и проверять электронные адреса сайтов перед тем, как вводить на них свои данные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если вас шантажируют интимными фото.