Байден заявил о проверке связи теракта в Новом Орлеане и взрыва Tesla в Лас-Вегасе

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В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа.

Власти США проверяют связь теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, заявил американский президент Джо Байден.

«Мы следим за ситуацией со взрывом пикапа Cybertruck, правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — заявил глава Белого дома.

Он отметил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане за несколько часов до проведения атаки поделился в своем блоге в соцсетях видео, на котором угрожал людям, а также выражал «желание убивать».

Теракт в Новом Орлеане

Грузовик въехал в толпу людей в американском городе Новый Орлеан 1 января. Инцидент произошел в популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где в этот период было особенно многолюдно, поскольку люди праздновали наступление Нового года.

Очевидцы утверждали, что после случившегося водитель вышел из автомобиля и начал стрелять. Полицейские, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество жертв наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане возросло, на данный момент известно о 15 погибших и 25 пострадавших, все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Грузовик Tesla Cybertruck, один из самых критикуемых продуктов производителя, загорелся возле башни избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе 1 января. По данным свидетелей происшествия, людей из здания эвакуировали после того, как раздались звуки взрыва.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск ранее высказался об этом инциденте. По словам предпринимателя, причиной мог стать взрыв, вызванный фейерверком или бомбой, установленной в машине. Он подчеркнул, что в тот момент все показатели телеметрии были в норме.

Маск также считает, что случившееся в Лас-Вегасе может быть терактом. Он не исключает связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу праздновавших Новый год в Новом Орлеане. Бизнесмен обратил внимание на тот факт, что обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.