Умер экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Ему было 74 года.

Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина Алкснис.

Она уточнила, что Алкснис погиб из-за геморрагического инсульта, который произошел в ночь на 30 декабря. В результате бывший депутат Госдумы впал в глубокую кому. Позднее Ирина сообщит информацию о похоронах.

С 1989 по 1991 год Виктор Алкснис был народным депутатом СССР. После на два года он стал депутатом Верховного совета Латвии. С 2000 по 2007 год Алкснис был депутатом Госдумы. С 2013 по 2015 год Алкснис — глава городского поселения Тучково в Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Майя Ивашкевич умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, где служила артистка.