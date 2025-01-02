Военнослужащие РВСН исполнили мечты 800 детей в рамках акции «Елка желаний»

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Подарки вручили артисты ансамбля песни и пляски «Красная звезда».

В преддверии Нового года командование и военнослужащие ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции «Елка желаний» и исполнили мечты более чем 800 детей по всей России. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Благотворительная акция проводится ежегодно.

В главном гарнизоне в подмосковной Власихе командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей. Артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили ребят и вручили подарки от их лица, а также порадовали их театрализованным представлением.

В акции также поучаствовали представители объединений и соединений РВСН от Тверской до Иркутской областей: Дед Мороз пришел в гости к воспитанникам подшефных детских домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, встретился с юной поклонницей из Луганской народной республики (ЛНР) в рамках акции «Елка желаний».