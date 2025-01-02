Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы проходят боевую подготовку на полигонах под руководством опытных военных.

На полигонах Ленинградского военного округа продолжается подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений по тактической подготовке. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

На занятиях бойцы отработали навыки владения стрелковым оружием, перемещения по полю боя с использованием укрытий или рельефа местности, а также оказания первой помощи при различных ранениях.

Инструкторы передают знания и свой опыт, полученный в ходе ведения боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, военнослужащим, которые недавно подписали контракт с Минобороны России.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.