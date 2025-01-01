«Итоги года»: Дубцова рассекретила нового возлюбленного

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица опубликовала совместный снимок в новогоднюю ночь.

Певица Ирина Дубцова в 2024 году встретила любимого мужчину. В новогоднюю ночь артистка опубликовала совместный снимок с новым избранником в социальных сетях.

«Мои итоги года», — написала Ирина и добавила сердечко.

Фото: Instagram*/dubtsova_official

Фанаты знаменитости были в восторге от этой новости и по достоинству оценили ее возлюбленного. Они также сравнили его с известным актером Максимом Авериным.

«Какой красивый у вас мужчина»;

«Я чуть не упала, думала Максим Аверин»;

«Какая красивая пара», — написали комментаторы.

Для встречи Нового года артистка выбрала элегантный образ — мини-платье со стильным жакетом и туфли на шпильках. Ее спутник отдал предпочтение классическому сочетанию белой рубашки, серого пиджака и брюк того же цвета.

К слову, Ирина Дубцова была замужем лишь один раз, в то время как за ней ухаживало немало состоятельных мужчин. Но замуж она вышла, внезапно, за не очень богатого музыканта. За того самого, которому посвятила известную песню «О нем» — Романа Черницына, солиста группы PLAZMA. Однако брак артистов продлился всего три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дубцова рассказала о борьбе с серьезным недугом.

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