«Прибывающие преступники намного хуже»: Трамп о теракте в Новом Орлеане

Трамп: прибывающие преступники хуже тех, которые есть в США

Фото: Reuters/REUTERS

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Избранный президент США связал ЧП с нелегальной иммиграцией преступников.

Избранный президент США Дональд Трамп связал наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников. Политик прокомментировал инцидент в соцсети Truth Social.

«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — отметил он.

Трамп добавил, что его администрация поддержит Новый Орлеан в расследовании случившегося и окажет помощь в восстановлении города.

Ранее грузовик въехал в толпу людей в американском городе Новый Орлеан. Инцидент произошел в популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где в этот период было особенно многолюдно, поскольку люди праздновали наступление Нового года.

Очевидцы утверждали, что после случившегося водитель вышел из автомобиля и начал стрелять. Полицейские, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь. Согласно информации, предоставленной местными органами власти, в результате погибли десять человек. Еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Нью-Йорка водитель такси въехал в толпу пешеходов. Шесть человек получили различные травмы.