Вспыхнула как спичка: в Свердловской области елка сгорела из-за фейерверков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Хватило одного снаряда.

В городе Лесной в Свердловской области в новогоднюю ночь сгорела елка. Инцидент произошел из-за фейерверка. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи с камеры наблюдения видно, как празднующие Новый год граждане установили салют слишком близко к дереву. Один из залпов попал в елку, после чего дерево сразу же вспыхнуло.

О том, кто понесет наказание за случившееся, пока не сообщается. Администрация города Лесной еще в начале декабря объявила о том, что фейерверк в новогоднюю ночь отменен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно запускать фейерверки.