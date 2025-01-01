В Ленобласти ввели обязательную регистрацию собак

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Поставить на учет животных необходимо в течение 30 дней после достижения ими трехмесячного возраста.

На территории Ленинградской области вводится обязательная регистрация собак. При этом кошек можно будет ставить на учет по желанию владельцев. Об этом заявил начальник управления ветеринарии региона Леонид Кротов.

«Был принят областной закон, который предусматривает обязательную идентификацию домашних животных», — рассказал он на пресс-конференции ТАСС.

Зарегистрировать питомцев смогут специалисты государственных ветеринарных служб в подведомственных учреждениях.

Согласно обновленным требованиям, все владельцы собак обязаны зарегистрировать их в течение 30 дней после достижения ими трехмесячного возраста.

Питомцев старше трех месяцев, которых приобрели после 1 января 2025 года, необходимо поставить на учет в течение 30 дней с момента покупки.

При регистрации животному будет присвоен уникальный номер из реестра, основанный на номере установленного микрочипа или биометрических данных. Эти процедуры бесплатны для владельцев.

Зооволонтеры, питомники и заводчики тоже обязаны ставить всех животных на учет.

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