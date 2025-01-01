Сын Леры Кудрявцевой травмировался на горнолыжном курорте в Сочи 31 декабря

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В канун Нового года звездный наследник отправился на горнолыжный курорт в Сочи.

Сын телеведущей Леры Кудрявцевой Жан Ленюк травмировался на горнолыжном спуске в Сочи в канун Нового года. Об этом знаменитость рассказала в Telegram-канале.

Она опубликовала фотографию наследника, лежащего в карете скорой помощи и рассказала о ЧП.

«31 декабря, 2024 год. Сочи. Сын на сноуборде покатался. Это закончится когда-нибудь?!» — пожаловалась звезда.

Фото: Telegram/Лера Кудрявцева/lerakudryavtseva

Несмотря на тревожное событие, Кудрявцева продолжила свою профессиональную деятельность в новогоднюю ночь. Она проводила концерт с ведущим Андреем Малаховым, на котором выступила группа «Иванушки International», певица Люся Чеботина и другие артисты.

Она также поздравила подписчиков с Новым годом и пожелала всем счастья.

«Будьте счастливы, мои дорогие подписчики, спасибо, что со мной», — написала знаменитость.

К слову, Жан Ленюк — единственный сын Леры Кудрявцевой от первого супруга, музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Мальчика назвали в честь героя боевиков — Жан-Клода Ван Дамма. Сейчас наследнику 34 года. Он уже подарил теледиве внука Льва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцеву взбесили слухи о неуплате налогов.