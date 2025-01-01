Погибли десять человек: грузовик въехал в толпу людей в Новом Орлеане

Фото: Reuters

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Еще 30 — пострадали, а водитель начал перестрелку с полицией.

Грузовик въехал в толпу людей в американском городе Новый Орлеан, сообщает CBS News. Инцидент произошел в популярном туристическом квартале Бурбон-стрит, в это время на улице было много празднующих Новый год.

Очевидцы утверждают, что после случившегося водитель вышел из автомобиля и начал стрелять. Полицейские, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь.

По данным отчета местных властей, после наезда погибли десять человек. Еще 30 человек были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце декабря 2024 года уроженец Саудовской Аравии въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Тогда пострадали порядка 200 человек, еще пять — погибли, среди них один ребенок. Местные власти назвали происшествие терактом, а сам задержанный позднее объяснил свой поступок тем, что он был недоволен отношением к беженцам в Германии. Позднее местные жители освистали канцлера Германии Олафа Шольца, который посетил место трагедии.