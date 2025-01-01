Потеря единственного сына, любимого мужа и одинокая старость: трагическая судьба Инны Выходцевой

Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман» реж. Эльдар Рязанов. 1977г

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Звезда советского кино умерла в канун Нового года.

Заслуженной артистки РФ Инны Выходцевой не стало 31 декабря 2024 года. Звезде советского кино было 90 лет. Зрители запомнили ее благодаря таким кинокартинам, как «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Юность наших отцов», «Возвращение Мухтара» и многим другим.

Актриса прожила долгую и до некоторых пор счастливую жизнь. Однако в какой-то момент судьба преподнесла ей череду тяжелых испытаний.

Детство

Фото: © РИА Новости

Звезда советского кино появилась на свет в Сталино (Донецке) 27 июня 1934 года. Позже семья переехала в город Краснодон Луганской области. С малых лет Выходцева мечтала стать актрисой и стремительно шла к своей цели — посещала театральный кружок и участвовала в разных мероприятиях. В то же время артистка хорошо училась и окончила школу с золотой медалью.

Она поступила с первого раза во ВГИК на курс актрисы Тамары Макаровой и режиссера Сергея Герасимова. На вступительных экзаменах ее монологом из романа «Воскресение» восхищалась вся приемная комиссия.

Профессиональная карьера Выходцевой развивалась умеренными темпами, в ней не было резких взлетов и падений. Актрисе достаточно редко предлагали сыграть главных героинь, но она блистательно исполняла эпизодические роли.

Фильмография знаменитости насчитывает свыше 160 работ в различных проектах. Последний раз актриса появилась на экране в кинокартине «Сын» в 2017 году.

Недолгое счастье

В середине 1950-х годов Инна Выходцева познакомилась со своим будущим мужем — актером Львом Поляковым. Они вместе учились в театральном институте, однако влюбились друг в друга не сразу.

Однажды актеры случайно встретились в учебном учреждении на лестнице, когда Инна чуть не снесла будущего супруга с ног. Поляков, к счастью, устоял на ногах, но его сердце дрогнуло при виде красавицы-актрисы.

Их роман начал стремительно развиваться, и в скором времени актер предложил Выходцевой стать его женой.

После свадьбы пара обосновалась в новостройке на Ярцевской улице, недалеко от Рублевского шоссе. А в 1960 году у них родился сын Никита. Выходцева стремилась проводить больше времени с родными, поэтому взяла паузу в кинокарьере.

Но вскоре семейное счастье было омрачено исчезновением наследника. Молодой человек работал переводчиком в Доминиканской Республике и пропал после разрушительного цунами, которое произошло в 1998 году. К сожалению, тело Никиты так и не нашли.

«Мы кинулись искать сына. Обращались за помощью в Красный Крест, в МИД. Но все бесполезно. Потом моя родственница ходила к гадалке, и та подтвердила, что Никиты нет в живых. Их всех смыло в океан», — рассказывала Инна Выходцева в интервью журналу «Только звезды».

Одинокая старость

Фото: © РИА Новости

Супруг актрисы не сумел пережить утрату единственного сына и умер спустя три года после трагедии. Выходцева осталась одна в своей двухкомнатной квартире.

Несмотря на душевную боль, знаменитость смогла сохранить интерес к жизни. Она ухаживала за собой, посещала салоны красоты и даже приглашала мастеров маникюра и педикюра домой. Передвигаться по городу помогали актрисе два личных водителя.

Выходцева ни в чем себе не отказывала, получала прибавку к пенсии как заслуженная артистка РФ, а также часто посещала различные телевизионные проекты. Стоит отметить, что она не только зарабатывала деньги таким образом, но и получала удовольствие от съемок.

Знаменитость обожала съемочные павильоны и обстановку перед «мотором». Она с радостью общалась с коллегами в ходе шоу, а также охотно давала комментарии на разные темы журналистам.

Госпитализация

В 2022 году актрису госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с отравлением медицинскими препаратами. Перед этим она долгое время не отвечала на звонки родных и друзей, с которыми ранее общалась практически каждый день.

Перед выпиской из больницы актриса попросила друзей, Григория и Лидию, отвезти ее домой. Они приехали в назначенное время и увидели, как она молча садится в другой автомобиль. Позже выяснилось, что Инну Николаевну забрал Евгений — племянник ее покойного мужа.

В то время появились слухи, что Выходцева оформила дарственную на свою квартиру в пользу Евгения. После выписки актриса исчезла, ее телефон был выключен, что вызвало тревогу среди родственников и друзей.

Через некоторое время выяснилось, что знаменитость находится в Доме ветеранов сцены. В своих интервью она уверяла, что переехала туда по собственному желанию. Но все же ее близким было сложно в это поверить, ведь она счастливо жила в собственной квартире и была окружена помощниками по хозяйству.

«Все кончено»

Последние годы жизни Инна Выходцева провела в том же пансионате. Несмотря на комфортные условия и круглосуточный уход, актриса находилась в подавленном состоянии — ее не покидала тоска о прошлом. Друзья знаменитости иногда ее навещали, однако она все равно чувствовала себя одиноко.

«Мне ничего не надо. Сама приходи и посиди рядом. Для меня все уже кончено!» — говорила актриса одной из подруг, пришедшей ее навестить. Ее слова приводит NEWS.ru.

Выходцева признавалась, что племянник Евгений совсем забыл о тете и почти к ней не приходил. Кроме того, в последнее время она очень скучала по своей уютной квартире.

«У меня нет больше дома, его не вернуть. Женя ко мне совсем не приходит. Последний раз он был у меня перед Новым годом», — рассказывала она.

Инны Выходцевой не стало 31 декабря 2024 года после продолжительной болезни. О ее смерти сообщили в российском Союзе кинематографистов.

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