Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева

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Известной артистки не стало в канун Нового года.

Умерла заслуженная артистка России Инна Выходцева в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева. <…> Инна Николаевна — человек с нелегкой судьбой, но, несмотря ни на что, оставалась удивительно добрым, отзывчивым человеком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Выходцева всегда была готова прийти на помощь коллегам, поделиться своим опытом с актерами. Ее любили и уважали.

Инна Николаевна родилась 27 июня 1934 года в Донецке. Она окончила ВГИК в 1957-м, после чего служила в театре-студии «Киноактер». Выходцева также снималась в кино, на ее счету 165 ролей. В том числе она участвовала в таких проектах, как «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Каменская», «Москва слезам не верит», «Возвращение Мухтара», «Особо важное задание, «Любимая женщина механика Гаврилова», «Мертвые души», «Говорит Москва», «Барышня-крестьянка», «Марш Турецкого».

Также Выходцева в период с 1969 по 1997 годы работала актрисой дубляжа. В частности, она озвучивала Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами» и Стефания Сандрелли в картине «Они шли под солдатами».

На днях умерла актриса Майя Ивашкевич в возрасте 99 лет. Она застала различные эпохи становления театра имени Гоголя. Ивашкевич была его ровесницей. Майя Сергеевна лишь полгода не дожила до собственного 100-летия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в серии фильмов «Звездные войны».