EADaily: Европу накроют морозы в январе, потому ей нужен природный газ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/André März

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Цены при этом достигли рекордного уровня.

Морозы и слабый уровень ветра ожидаются в январе в Европе. Из-за этого повысится спрос на природный газ. Об этом пишет EADaily.

Отмечается, что Европа уже использовала рекордные объемы газа из хранилищ. Однако еще больше голубого топлива понадобится теперь, когда остановился транзит из России через Украину.

К тому же погода не позволит получать электричество за счет ветряных электростанций. А цены на газ при этом уже достигли рекордного уровня.

В Еврокомиссии заявили, что Европа готова к прекращению поставок российского газа и уже есть альтернативные маршруты импорта газа.

«Очевидно, что остановка транзита — решение сугубо политическое, так как цена газа в Европе уже превысила 530 долларов. И в этой ситуации не исключено, что Киев не сам стал «нефтегазовым гопником Европы», — отметили в публикации.

Отказ Украины от транзита газа из РФ

В марте 2024 года глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о намерении властей не продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», истекающий в конце 2024 года.

Еще в июле украинский режим остановил транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

В конце августа 2024 года киевский режим объявил, что Украина с 1 января 2025-го прекращает транзит нефти и газа из России в Евросоюз. Незалежная призвала европейцев переключиться на поставки ресурсов из Казахстана и Азербайджана.

Следует отметить, что российский газ в Европе уже начал дорожать после заявления президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита топлива через украинскую территорию. В Молдавии и Австрии теперь ждут сильного скачка цен на электроэнергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина остановила транзит российского газа в Европу. Киевский режим, по всей видимости, ликует. Тем временем европейские страны ждут скачка цен на электроэнергию.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.