ТОП российских фильмов и сериалов к Рождеству

Фото: 5-tv.ru

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Если зарубежные кинокартины и нестареющая классика наскучили, то самое время что-нибудь выбрать из этого списка.

Новый год и Рождество — это самое подходящее время, чтобы посмотреть фильмы о чудесах, магии и настоящей любви. URA.RU подготовило ТОП фильмов для приятных посиделок, среди которых есть как культовые, так и недавно вышедшие в прокат новинки.

«Новогодний экспресс» (2018)

Кадр из сериала «Новогодний экспресс», 2018 г.

Главным героям телесериала предстоит смириться с невозможностью провести Новый год в привычных традициях. Они становятся жертвой обстоятельств и в самую главную ночь находятся в пути на поезде.

Однако, несмотря на все неприятности, каждому герою предстоит получить нежданный подарок судьбы, а некоторые пассажиры даже могут измениться до неузнаваемости.

«Тариф новогодний» (2008)

Кадр из к/ф «Тариф новогодний», реж. Евгений Бедарев, 2008 г.

Сюжет строится на том, что некий Андрей в новогоднюю ночь, находящийся на Красной площади, решает позвонить по случайному номеру и поздравить незнакомого человека с Новым годом.

Трубку поднимает приятная девушка по имени Алена, которая в такую волшебную ночь пережила расставание с парнем. Между героями начинается диалог, который постепенно переходит в симпатию и теплые отношения друг к другу.

Решившись на встречу в реальной жизни, Андрей сталкивается с пренеприятнейшей новостью. Алена погибает в авиакатастрофе. Чтобы вернуть любимую к жизни герой принимает опасное, но твердое решение — повернуть время вспять и предотвратить надвигающуюся на возлюбленную опасность.

«За пять минут до января» (2017)

Кадр из сериала «За пять минут до января», 2017 г.

Центральное место в сериале занимает генеральный директор телеканала, который занимается непростым делом: он скрупулезно подбирает кандидатуры для создания новогоднего ролика под названием «За пять минут до января». Сначала кажется, что у персонажей видеоролика нет совсем ничего общего.

Известный композитор, отчаянный спасатель, капризная девица, руководитель детской студии и простой дачник — все разные и эксцентричные личности.

Однако ситуация постепенно начинает меняться, когда нашим героям приходится оказаться в селе Бабаево. Здесь и демонстрируется сложность характера пенсионера и начинается их общее приключение.



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