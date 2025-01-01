Можно не выкупать купе: изменились правила перевозки домашних животных в поездах

В РЖД разрешили перевозить животных в поезде, не выкупая все купе

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Речь идет о маленьких четвероногих друзьях.

Правила перевозки животных в поездах дальнего следования обновились в РЖД с 1 января 2025 года. Об этом сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Станислав Зотин в беседе с РИА Новости.

Так, пассажиры поездов ФПК могут провозить питомцев в купе повышенной комфортности. При этом им не нужно выкупать все четыре места. Нововведения относятся только к маленьким животным, которые транспортируются в перевозке.

«Вагон повышенной комфортности имеет четыре места в каждом купе, а в стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. В купе в том числе есть телевизор, розетки 220 В, система кондиционирования», — уточняется в публикации.

Также если пассажир выкупает целое купе для перевозки большой собаки, то нужно оформить на питомца бесплатный билет. Прежде этого в правилах РЖД не было. Еще при выкупе купе можно перевозить до четырех больших собак или переносок с любимцами, независимо от количества занятых мест.

Прежде сообщалось, что животных запрещено перевозить в такси без ограничительных мер, то есть без поводка, переноски или шлейки.

Если вы планируете поездку на такси с питомцем, заранее предупредите об этом водителя. Необходимо также помнить, что хозяин несет ответственность за поведение своего любимца. Если животное беспокоит окружающих, издает слишком громкие звуки или пытается вырваться, то водитель имеет полное право завершить поездку.

Маленькие животные (кошки, мелкие собаки, грызуны) обязательно должны находиться в переносках. А большие собаки должны располагаться на полу или на сидении. Следите за тем, чтобы питомец не нанес ущерб машине. Имейте при себе подстилки, пеленки и салфетки.

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