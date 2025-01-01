Лариса Долина встретила Новый год в проданной мошенникам квартире

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Еще летом 2024 года знаменитость пошла на поводу аферистов и лишилась жилища в центре Москвы.

Народная артистка России Лариса Долина отметила Новый 2025 год в квартире, которую по незнанию продала мошенникам. Певица поделилась снимками из того самого жилища в центре Москвы и рассказала, что собралась там со своим коллективом.

«Провожаем год с моим коллективом. Это традиция. Многолетняя. И очень нами любимая. Мы подвели итоги, обменялись подарками и тостами! Посмеялись и вспомнили самые забавные случаи из нашей гастрольной жизни… Тепло, сердечно и душевно, как всегда», — подписала она фотографию», — написала она.

О намерении встретить Новый год в проданной квартире Долина заявляла и прежде. Говорила она об этом журналистам, а также подписчикам в Сети, показывая наряженную елку и украшенное жилище.

Фото: Instagram*/larisa.dolina.official

Аферисты развели Долину на квартиру и деньги

История с обманом певицы Ларисы Долиной стала известна общественности 13 августа 2024 года. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.

Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине.

Как уточнили в МВД РФ, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег. В общей сложности она тогда потеряла 180 миллионов рублей. Это ее накопления плюс средства от продажи недвижимости в центре Москвы стоимостью более 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина пожелала в Новом 2025 году любить и рожать детей. Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь хозяйка этого года — Зеленая Деревянная Змея — не дремлет.

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