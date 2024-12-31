«Ждите нас с победой»: бойцы в зоне СВО поздравили россиян с Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Защитники Родины благодарят близких за поддержку и заботу, желают россиянам скорейшего возвращения их родных из зоны боевых действий.

Российские военнослужащие, отстаивающие интересы страны в зоне спецоперации, поздравили соотечественников с Новым годом. Свои пожелания они записали на видео, которое появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Дорогие граждане нашей великой страны, особенно молодое поколение — школьники, студенты, маленькие детишки. Мы, военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона, от всей души, от всего сердца поздравляем вас с наступающим новым, 2025 годом. Мы знаем, что вы верите в нас, что вы ждете победу. И мы обязательно в новом году исполним ваше желание», — обратились к россиянам бойцы-артиллеристы.

В своих поздравлениях военные благодарят близких за поддержку и заботу, желают россиянам скорейшего возвращения их родных с победой из зоны боевых действий.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поздравить вас всех с наступающим новым годом, пожелать, чтобы он прошел для каждого человека успешно, чтобы мы все вернулись домой. У нас все хорошо, стоим, держим позиции», — обратился к согражданам боец из Смоленска.

Военный разведчик пожелал россиянам, чтобы в новом году у них все было хорошо, чтобы праздник принес в каждый дом мир, а все загаданные желания сбылись.

«А для нашей России, для нашей матушки — чтобы все мы оставались едины. Мы живем в такой исторический момент, когда идет перелом. Для этого мы здесь. Хочу от разведки всем пожелать большого счастья. Берегите и любите друг друга. Ну и, конечно, ждите нас с победой. Все будет хорошо. Господь с нами. С новым годом!» — поздравил россиян боец.

Ранее 5-tv.ru показал, как военнослужащие общевойсковой армии группировки войск «Запад», находящиеся в тыловом районе зоны проведения спецоперации, подготовили блиндажи и казармы к Новому году. Бойцы украсили места проживания гирляндами, установили елки. А еще развесили открытки и письма с поздравлениями, которые присылали им школьники и студенты из разных уголков страны, таким образом поблагодарив их за поддержку.