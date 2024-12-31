В Крыму предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Ограничения вводятся для обеспечения безопасности граждан.

В Крыму во время новогодних праздников возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых (исторических) регионов», — написал он в своем Telegram-канале.

Крючков уточнил, что звонки и SMS будут работать независимо от отключений мобильного интернета. То же касается домашних, офисных, городских сетей и Wi-Fi — все они будут работать в обычном режиме.

На днях в России для борьбы с мошенниками ограничили IP-телефонию — технологию, позволяющую через интернет звонить на мобильные и стационарные телефоны, оставаясь инкогнито.

В Минцифры РФ заверили, что изменения не затронут обычных граждан. При этом IP-телефонией смогут пользоваться только лицензированные операторы связи, а колл-центрам — не только мошенническим, но и рекламным, которые навязывают миллионам людей платные услуги, — теперь перекроют каналы связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан России.