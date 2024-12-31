Путин: Россия в новом году будет идти вперед

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Жители Дальнего Востока увидели новогоднее обращение главы государства.

Россия в новом году будет идти только вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении, которое уже увидели жители Чукотки и Камчатки.

«Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что стране многое предстоит решить, но можно и гордиться тем, что уже было сделано. Путин назвал это общим достоянием и надежной основой для дальнейшего развития государства.

Также глава государства назвал Россию независимой, свободной и сильной страной, способной дать ответ на сложнейшие вызовы.

Кроме того, Путин обратился к российским бойцам и командирам в зоне спецоперации. Президент назвал их подлинными героями, которые взяли на себя великий ратный труд защищать Россию и обеспечивать ее гражданам гарантии мира и безопасности.

В этот же день на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента федеральному правительству и регионам на следующий год. В их числе принятие дополнительных мер по повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом.