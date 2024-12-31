Фото, видео: 5-tv.ru

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«Газпром» на днях заявил о прекращении поставок газа в республику с 1 января в связи с долгами Кишинева.

Молдавию ждет резкое повышение стоимости электроэнергии после прекращения поставок российского газа. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил экономист, эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

Он пояснил, что республике придется закупать электроэнергию у Румынии в три-четыре раза дороже, и это негативно отразится на экономике и благосостоянии населения Молдавии.

«Сценарии подорожания могут быть разные. Сначала это будет в районе 30-40%, потом еще сильнее. Наверное, оно будет поэтапно. Но нас ожидает подорожание, так как если базовая цена электроэнергии — то, что мы до сих пор закупали — это было 64 доллара за мегаватт, сейчас по новым условиям мы будем покупать от 180-200 долларов и выше за мегаватт. Подорожает ощутимо», — констатировал Унгуряну.

Кроме того, добавил эксперт, Румыния не может поставлять Молдавии электричество в необходимом объеме. Речь может идти только о 100 мегаваттах, что крайне мало — дефицит будет значительно превышать 5%.

Также Унгуряну указал на то, что от поставок российского газа зависят многие европейские страны, в частности Словакия, Польша и Венгрия. Их экономики тоже пострадают, однако в отличие от Молдавии у этих стран есть альтернативные источники и газовые хранилища. Поэтому в Молдавии ситуация будет намного хуже, чем у соседей, заключил эксперт.

На днях «Газпром» сообщил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года в связи с долгами Кишинева за предыдущие поставки. В компании отметили, что «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, а это является нарушением условий.

Российский газ в Европе уже начал дорожать после заявления президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита топлива через украинскую территорию. Всего за неделю он подорожал сразу на 28 долларов за кубометр, достигнув планки в 482 доллара.

Ранее лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу в беседе с 5-tv.ru заявил, что республика может очень сильно пострадать от прекращения поставок российского газа. Голубое топливо и раньше было дорогим для страны, теперь же оно будет поступать в республику по другой трубе по цене выше прежней, что вызовет цепную реакцию: подорожает электричество, продукты и прочее.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.