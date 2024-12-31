IVAN пожелал в Новом году мечтать и планировать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Кроме того, певец выделил два главных момента в жизни каждого.

Легкости в реализации планов в Новом 2025 году пожелал певец IVAN (Александр Иванов).

«Друзья мои! Всем, привет! Я поздравляю вас с Новым годом! Главное — будьте счастливы! Главное — будьте здоровы! Мечтайте, планируйте! Пускай ваши мечты и все планы будут сбываться по щелчку пальцев! С Новым годом, дорогие!» — подчеркнул он в специальном видеообращении для 5-tv.ru.

Уходящий год уже подарил IVAN и его семье исполнение мечты.

Как сообщал 5-tv.ru, он с супругой наконец купил в квартиру в Москве, и теперь начало Нового года у них точно будет связан с приятными хлопотами — обустройством их уютного дома.