Снежный Новый год: когда в Москву придет настоящая зима

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал прогноз погоды на ближайшие дни.

Осадки в Москве 31 декабря прекратятся к вечеру. При этом настоящая зима наступит в столице в первых числах января 2025 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с 5-tv.ru.

Синоптик объяснил, что сегодня погоду в Москве формирует холодный атмосферный фронт. Наиболее видимые осадки в виде снега будут идти до 16:00, а потом станут ослабевать и прекращаться. При этом снежный покров увеличится до трех-пяти сантиметров. Максимальная температура 31 декабря в столице составит от нуля до плюс двух градуса.

Вместе с тем дует плотный юго-западный ветер, а атмосферное давление в последний день 2024 года установилось на уровне 733 миллиметра ртутного столба.

«Ближайшей ночью над столицей расположится небольшой гребень антициклона, он понизит вероятность осадков, и начнется понижение температуры. В полночь в Москве минус один — минус три градуса, к утру минус четыре — минус шесть и сильная гололедица», — сказал Леус.

Во второй половине 1 января жители столицы почувствуют приближение холодного фронта с запада, а во второй — начнется снег, переходящий в мокрый. Температура к вечеру первого дня Нового года составит до плюс двух градуса. В четверг, 2 января, ожидается от нуля до плюс двух градуса и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

На следующий день, 3 января, погода начнет обретать более зимние черты. Так, дождь уже превратится в снег, а температура к вечеру составит до минус трех — пяти градусов. Ожидается гололедица.

«4-5 (января будет. — Прим. ред.) настоящая зима в столице. Небольшой снег и днем от минус двух до минус четырех градусов», — сообщил Леус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России. По его словам, на европейской территории страны ожидается температура около и выше нормы.