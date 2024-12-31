«Она должна быть готова»: Кологривый рассказал, какой должна быть его идеальная девушка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Прошлые отношения знаменитости закончились из-за его образа жизни.

Актер Никита Кологривый рассказал, какой должна быть его идеальная девушка. Так, будущая возлюбленная, в том числе, должна быть готова к его образу жизни. Об этом Кологривый поделился в интервью Ляйсан Утяшевой.

«Тут все зависит от терпения, все зависит от образа жизни, который вы хотите выбрать. Если учитывать тот факт, что я не нахожусь дома и в каком-то городе дольше трех дней, то, наверное, она должна быть готова к кочевой жизни. Как угодно, лишь бы скучно не было и хотелось приходить домой», — сказал он.

При этом рост, цвет волос и профессия девушки для Кологривого не важны. Однако ей придется смириться с тем, что актер постоянно находится в разъездах. Также у нее должно быть чувство иронии.

Никита Кологривый развелся с актрисой Александриной Питиримовой в 2023 году. Как признавался артист, причиной разрыва стал его плотный рабочий график. При этом в мае 2021-го у них родилась дочь Есения. Кологривый продолжает принимать активное участие в воспитании ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Кологривый раскрыл свой гонорар. Знаменитость знает, что такое жизнь в долг, поэтому радуется такому заработку.