Секрет в составе: как восстановить кожу после новогодних праздников

Фото: 5-tv.ru

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Волосы тоже не стоит оставлять без дополнительного ухода.

Уходовые косметические средства с экстрактами алое вера и зеленого чая помогут восстановить кожу после длительных праздников. Об этом рассказала изданию Газета.ру косметолог-эстетист Екатерина Островская.

По словам специалиста, нужно смотреть, что входит в состав масок и скрабов, чтобы выбрать те средства, которые способны дать положительный результат.

«Обратите внимание на активные компоненты, стимулирующие лимфодренаж. Это могут быть кофеин, экстракт зеленого чая, плюща, витамин C и ниацинамид», — объяснила эксперт.

К косметическим продуктам стоит добавить легкий массаж лица, считает Островская. Это простимулирует кровообращение и разгладит рельеф кожи. А после применения маски или скраба нужно лицо еще и увлажнить. Для этого прекрасно подойдут крема и сыворотки с гиалуроновой кислотой, а также богатые витаминами C и E. Продукт с таким составом восстановит водный баланс, придаст сияние и защитит кожу от негативного воздействия.

Не нужно забывать и про волосы, которым тоже необходимо восстановление, напоминает косметолог. Для них подойдут маски с кокосовым, аргоновым или маслом жожоба.

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