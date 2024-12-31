Умерла старейшая актриса Театра имени Гоголя Майя Ивашкевич

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Через полгода ей исполнилось бы 100 лет.

Актриса Майя Ивашкевич умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, где служила артистка.

«30 декабря на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Сергеевна Ивашкевич», — говорится в сообщении.

Ивашкевич застала различные эпохи становления театра имени Гоголя. Она была его ровесницей. Майя Сергеевна лишь полгода не дожила до собственного 100-летия.

Причину смерти в театре не уточнили. При этом отметили, что дата прощания и место похорон будут названы позже.

Майя Сергеевна Ивашкевич родилась 22 мая 1925 года. В 16 лет она участвовала в Великой Отечественной войне. В 1944 году Ивашкевич поступила в студию при Камерном театре Таирова. С 1950 по 1960 годы она служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. После этого до конца своих дней Иванкевич работала в театре имени Гоголя.

На счету Ивашкевич десятки ролей. В том числе она сыграла Бекетову в спектакле «Карьера Бекетова», Маргет Шольц в «Старом казачьем способе», Риту в «Верхом на дельфине», Элизабет Дреммонд в «Последнем уикенде».

Прежде сообщалось, что умерла актриса Надежда Подъяпольская, сыгравшая в сериалах «Кухня» и «Интерны». Она скончалась на 84-м году жизни. Прощание с актрисой состоится 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища.

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