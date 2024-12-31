Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Один из наследников артистки уже знает, кто скрывается под маской волшебника.

Младший сын певицы Натальи Подольской — четырехлетний Иван — верит в Деда Мороза, а старший — девятилетний Артем — нет, но подыгрывает брату. Об этом артистка рассказала корреспондентам 5-tv.ru во время концерта «Рождество с Григорием Лепсом».

«Ваня верит. <…> Конечно, безусловно, верит в Деда Мороза. Тема подыгрывает ему. Как благородный старший брат, не развенчивает этот миф», — сказала она.

При этом Артем ждет, когда можно написать уже письмо Деду Морозу, чтобы потребовать подарки. Мальчик прекрасно знает, откуда они берутся, что волшебник — это родители. Подольская также рассказала смешную историю про зубную фею. По ее словам, старший сын очень радуется, когда выпадает зуб, ведь тогда он получает пять тысяч рублей.

Недавно, по всей видимости, зубной фее пришлось положить под подушку мальчика 20 тысяч рублей. Дело в том, что у Артема выпало четыре зуба подряд. В семье стали шутить, что скоро зубная фея может обанкротиться.

«Ну ему эта игра нравится. Приятно получать деньги. Ему всего девять лет, и лучший для него подарок — это деньги. Мой сын!» — поделилась Подольская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская пожелала любви в Новом 2025 году. Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.