Фото: 5-tv.ru

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Страна закупает выпавшие российские объемы на рынке, но это обходится ей это тоже дорого.

Прекращение любого транзита российского газа сделает электричество еще более дорогим в Австрии. Об этом передает EADaily со ссылкой на данные европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

С ноября в Австрии установились одни из самых высоких цен на электричество в Северо-Западной и Центральной Европе. Так, страна осенью платила до 131 евро за МВт-ч, а в декабре — 130 евро. Для сравнения: Германия сейчас отдает на 20 евро меньше.

Цены взлетели из-за того, что «Газпром» официально остановил с 16 ноября поставки газа. В связи с этим в австрийской компании OMV заявили о вынужденной закупке выпавших российских объемов на рынке по более высокой цене. При этом продажа собственного газа из Норвегии и СПГ за большие деньги позволит компенсировать потери.

«Поставки российского газа в Австрию тем временем продолжаются, что также сказывается на ценах. Они могут вырасти еще выше, если остановится украинский транзит, так как выпавшие российские объемы на „Баумгартене“ продает австрийским потребителям словацкая SPP», — отмечается в публикации.

Газовое хранилище в Австрии заполнено на 95%, но цены могут все равно вырасти на 10-20% из-за диверсификации поставщиков и адаптации к новой логистике. Кроме того, к 1 января в стране перестанет действовать программа правительства по сдерживанию стоимости энергоносителей.

Следует отметить, что российский газ в Европе уже начал дорожать после заявления президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита топлива через украинскую территорию. Всего за неделю он подорожал сразу на 28 долларов за кубометр, достигнув планки в 482 доллара.

Ранее 5-tv.ru писал, что остановка транзита газа через Украину разозлит Европу. В Молдавии посетовали: республика является самой бедной европейской страной, но поставка голубого топлива подорожает, а это скажется и на ценах продуктов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.