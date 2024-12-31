Председатель КНР и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями

Фото: © РИА Новости/Павел Волков

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Си Цзиньпин отметил, что политическое доверие двух государств постоянно выходит на «более высокий уровень».

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с Новым годом», — говорится в сообщении.

При этом Си Цзиньпин отметил, что Китай и РФ всегда движутся вперед рука об руку, без конфронтации и не действуя против третьих стран. Он уверен, что политическое доверие двух государств постоянно выходит на «более высокий уровень» под стратегическим руководством лидеров.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесные контакты с Путиным для укрепления китайско-российских связей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина, военнослужащих РФ и всех россиян с наступающим Новым годом. Ким Чен Ын выразил надежду, что Россия одержит победу над неонацистами на Украине.