«Я была очень напугана»: Линдси Лохан рассказала о знакомстве с мамой мужа

Актриса Линдси Лохан рассказала о знакомстве с мамой мужа: Я была очень напугана

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Несмотря на страхи, у голливудской звезды сложились прекрасные отношения с новыми родственниками.

Американская актриса Линдси Лохан больше не гламурная тусовщица со следами вчерашней вечеринки на лице. Теперь она любящая жена финансиста Бадера Шаммаса и мама мальчика по имени Луай (в переводе с арабского «защитник»). Семейство счастливо живет в ОАЭ. В интервью журналистам HELLO! звезда честно рассказала о знакомстве с родными мужа. Было это, по ее словам, весьма волнительное событие.

«Это всегда потенциально сложная ситуация. Помню, как я очень нервничала, когда впервые встретилась с семьей мужа. У него потрясающая мама, а у нее все эти замечательные сестры. Сначала я была очень напугана, но вся его семья отнеслась ко мне с такой теплотой», — поделилась Лохан.

Актриса вместе с любимым мужчиной, по собственным словам, обрела большую семью. У нее прекрасные отношения с новыми родственниками, всегда есть к кому обратиться за помощью и поддержкой. Стоит отметить, новая жизнь благотворно влияет на Линдси. Она буквально расцвела, хоть и не без помощи специалистов.

Общаясь с прессой, пластических хирург Дэниел Бэррет выразил восхищение новым образом актрисы. Как отметил эксперт, изменения настолько впечатляющие и при этом деликатные, что он даже не может определить, какие процедуры были применены. Или это хирургия, или звезду похитили инопланетяне, шутил доктор.

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