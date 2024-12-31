В Смоленской области произошел пожар после атаки дронов ВСУ на объект ТЭК

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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На месте ЧП работают расчеты МЧС.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. В результате удара на территории разгорелся пожар. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Роман Захаров.

«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — написал он.

По словам Захарова, на место незамедлительно прибыли расчеты МЧС России. Огнеборцы продолжают ликвидацию открытого пламени. Расследованием инцидента занимаются специальные службы и компетентные органы. Глава района также находится в зоне ЧП. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также пообещал делиться важной информацией.

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