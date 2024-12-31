Выдан ордер на арест президента Южной Кореи

Фото: www.globallookpress.com/Lee Jae-Won

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вскоре глава страны предстанет перед судом.

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Еля. Информацию публикует национальное информационное агентство Yonhap.

«31 декабря был выдан ордер на задержание и обыск… в отношении Юн Сок Еля», — говорится в сообщении.

Известно, что это первый случай в истории страны, когда ордер на арест выдается в отношении ее главы.

Ситуация в Южной Корее

Президент Юн Сок Ель 3 ноября объявил о введении военного положения в Южной Корее. До этого глава государства провел экстренное совещание, объявив об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Позднее он выступил с обращением по национальному телевидению, заявив, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к соседям из КНДР. Введение военного положения он назвал «критически важным шагом для защиты конституционного порядка в стране».

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Позже парламентарии отменили военное положение и приказали силовикам разойтись, те повиновались.

Пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты. В Демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.