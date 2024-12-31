Начните праздник раньше: как правильно провести новогоднее застолье

Нутрициолог Попова: на столе в новогоднюю ночь должны быть только легкие закуски

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Oksana Shufrych

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Эксперты не советуют налегать на еду под бой курантов.

В новогоднюю ночь не стоит много есть, а полноценное застолье лучше организовать за пару часов до боя курантов. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Юлия Попова.

«Не голодайте перед новогодним застольем. Ешьте нормально в течение дня, тогда не захочется налегать на еду в полночь. В идеале плотно поужинать до 21.00, а под куранты оставить только легкие закуски», — дала совет эксперт.

Если же есть сомнения и вы понимаете, что хороший план может сорваться, а переедания не избежать, стоит подумать заранее о том, как облегчить себе жизнь. Юлия Попова, в частности, рекомендует приобрести в ближайшей аптеке пищеварительные ферменты. Их можно принять за час-два до того, как будет открыта первая бутылка шампанского, а также перед отходом ко сну после приема пищи.

«Они (ферменты. — Прим. ред.) снимают лишнюю нагрузку с поджелудочной железы, которая работает в усиленном режиме в праздничные трапезы», — отметила нутрициолог.

Ранее 5-tv.ru писал, как накрыть новогодний стол. Астролог перечислила три варианта, благодаря которым можно будет угодить хозяйке 2025 года — Зеленой Деревянной Змее.