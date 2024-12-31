Можно или нельзя: нутрициолог поставила точку в вопросе смешивания алкоголя

Фото: 5-tv.ru

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Реакции организма на неправильное употребление напитков могут быть непредсказуемыми.

Смешивание алкоголя разной крепости во время застолья может быть опасно для здоровья. Об этом нутрициолог и специалист по психологии пищевого поведения Юлия Ковалева рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, несерьезное отношение к употреблению спиртных напитков может привести даже к потере сознания. Причем, важно уметь сочетать не только алкоголь разной крепости, но и напитки с едой.

«Разные виды алкоголя метаболизируются в организме по-разному, и их совместное употребление может увеличить токсическую нагрузку на печень, почки и другие органы. Также будьте осторожны с комбинацией алкоголя и некоторых продуктов, особенно с сырыми моллюсками, рыбой и мясом», — предупредила нутрициолог.

Ковалева также напомнила, что красное вино в сочетании с газировкой может вызвать непредсказуемые реакции организма, включающие тошноту, рвоту, а, кроме того, повысить риск развития ряда заболеваний, в том числе панкреатита.

«Алкоголь обезвоживает организм, а в сочетании с другими напитками этот эффект может усилиться», — добавила эксперт.

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