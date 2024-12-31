По блату: знакомый помог актрисе Базыкиной попасть в серьезные проекты

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Именно он посоветовал известному режиссеру дать ей роль.

Стать известной актрисой Елизавета Базыкина смогла не без помощи тайного благодетеля, которым, теперь это уже не секрет, стал ее коллега по цеху Андрей Мерзликин. Об этом артистка рассказала в интервью на Youtube.

Базыкина вспоминает, как еще на первом курсе ей повезло принять участие в спектакле «Лес», где пару ей составил как раз Мерзликин. Актеры сработались, причем настолько, что партнер по сцене решил продвинуть девушку в еще более серьезный проект. Отчасти Мерзликин устроил Базыкиной пробы у режиссера Валерия Тодоровского, который утвердил девушку на роль в своем сериале «Надвое». В нем она играла вместе с Александром Петровым и мгновенно стала знаменитой.

«Да, есть такая история. Валерий Петрович работал с Андреем Мерзликиным, и не раз. И Валерий Петрович просто увидел меня у Андрея Ильича на фотографии со спектакля ''Лес''. Увидел, и сказал: ''Вот ее на пробы нам''», — скорректировала историю Елизавета Базыкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мерзликин пожаловался на трудности в воспитании детей. Актер уже 18 лет счастлив в браке с Анной Осокиной, с которой воспитывает четверых детей. Мерзликин признался, что найти общий язык с сыном-подростком непросто, а теперь и другие дети стали проявлять свой характер. Их семье предстоит пройти через все прелести подросткового возраста: младшему сыну Макару 8 лет, дочери Евдокие — 13, Серафиме — 15, а старшему сыну Федору уже почти 18.