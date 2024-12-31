Четыре человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На улице Маршала Василевского столкнулись два автомобиля.

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок на западе Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на улице Маршала Василевского. 30 декабря, ориентировочно в 23:00, на дороге столкнулись иномарки BMW и Mercedes. Согласно предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека. Об их состоянии пока ничего не известно. На месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 декабря около 30 легковых автомобилей и грузовиков столкнулись на трассе под Бийском. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, видимость из-за метели была практически нулевая. Машины врезались друг в друга по цепной реакции. Сразу после аварии на трассе скопилась гигантская пробка. Было организовано реверсивное движение. Данных о пострадавших нет. Водителям же, которые чудом избежали массовой аварии, сотрудники Госавтоинспекции предлагали переждать непогоду на специальных стоянках. Такие всегда есть вдоль трассы.